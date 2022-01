Commercio elettronico in Trentino: nasce nuova piattaforma per distribuzione prodotti e servizi

Il 2022 si apre con l’esordio sul mercato di Indaco Instant, soluzione di e-commerce messa a punto dal pool di aziende che nella primavera scorsa si erano aggiudicate il bando della Provincia autonoma di Trento per la creazione della piattaforma trentina di vendite online

Trento – La piattaforma Indaco Instant mette al centro le aziende e i loro obiettivi di mercato con l’obiettivo della distribuzione di prodotti e servizi con strumenti e modalità in grado di competere sul mercato globale, nel rispetto della cultura e della tradizione locale. Fanno parte dell’iniziativa Delta informatica, Federazione Trentina della Cooperazione, Social It software consulting, Real Web, Trentino social Tank, Shair.Tech e Okkam.

Collaborazioni con l’Università di Trento e Fbk. Le aziende costituiranno a breve una NewCo con la quale verranno strutturate le fasi di industrializzazione, commercializzazione, assistenza post-vendita e la gestione contrattuale per la valorizzazione dei risultati del progetto.

Il canone è stato fissato in 69 euro al mese e per le prime aziende non sono previsti costi aggiuntivi, quali studi preliminari, analisi aziendali e di mercato. “Vendere online – sottolinea Alessandro Zorer, direttore ricerca e sviluppo di Delta Informatica, società capofila, con Federazione Trentina della Cooperazione – non è mai stato così facile e veloce.

A fronte di un canone relativo, le aziende possono concentrarsi sulla commercializzazione dei prodotti e dei propri servizi. Tutti gli aspetti di ordine tecnologico sono gestiti all’esterno, dal pool di aziende che fanno capo ad Indaco”. Commenta il presidente della Cooperazione Trentina Roberto Simoni: “La nostra piattaforma abbatte drasticamente le barriere di accesso al mondo delle vendite online, che finora hanno frenato molte aziende, soprattutto di medie e piccole dimensioni. Adesso possiamo parlare davvero di e-commerce”.

“Iniziative come Indaco ci auguriamo possano contribuire al rilancio del commercio attraverso modalità e tecnologie innovative che puntano al consolidamento e crescita dell’economia del territorio e a favorire un riavvicinamento dei consumatori alla filiera corta”, afferma l’assessore Achille Spinelli.