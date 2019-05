Commerciante aggredito a Trento, arrestato un 25enne

Print This Post

Aveva colpito negoziante vicolo a Nuoto dopo invito ad andarsene

Trento – È stato arrestato dalla Squadra mobile di Trento l’uomo che il 10 maggio scorso aveva colpito un commerciante di vicolo al Nuoto indispettito per essere stato invitato ad allontanarsi dalla zona perché visto in diverse occasioni in attività illecite.

Per questo solo richiamo, l’uomo, un tunisino di 25 anni, dopo aver minacciato il commerciante, lo aveva colpito più volte provocandogli diverse lesioni. Dopo l’aggressione la Squadra mobile ha identificato il 25enne attraverso le telecamere installate nella zona e raccolto tutti gli elementi formando un quadro indiziario per il reato di atti persecutori. A seguito delle indagini il pm ha richiesto ed ottenuto dal gip la misura cautelare in carcere.

“Questo ennesimo arresto conferma sempre di più”, commenta il capo della Squadra Mobile di Trento Salvatore Ascione, “quanto sia importante il rapporto ed il senso di fiducia tra la cittadinanza e la Polizia di Stato”.

In breve

Grave tamponamento in A22: tre due macchine e un camion coinvolti sulla corsia sud all’altezza di Chiusa. Mentre l’autista del camion è rimasto illeso i conducenti delle due vetture sono rimasti feriti gravemente. Uno di loro é rimasto incastrato tra le lamiere tantoché, per la sua estrazione, é stato necessario utilizzare la cesoia ed il divaricatore idraulico dei vigili del fuoco. Per il recupero del mezzo pesante si è reso necessario l’ausilio della gru del corpo permanente di Bolzano. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco volontari di Chiusa, la polizia stradale e la Croce bianca.

Elisoccorso a Primiero giovedì pomeriggio. Soccorsa dall’equipe medica trentina una giovane donna della zona. L’intervento è avvenuto giovedì verso le 14 nel comune di Primiero San Martino di Castrozza. Altro soccorso in serata in codice giallo, in ambulanza per una donna soccorsa a Fiera di Primiero. Secondo le informazioni della centrale Trentino Emergenza, sarebbe stata trasferita al Santa Maria del Prato verso le 19.30.