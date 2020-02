Comelico, cade dalla scale e muore a 43 anni

E’ accaduto lunedì mattina nel Bellunese. Indagini in corso dei carabinieri per fare chiarezza su quanto accaduto

Belluno – La tragedia è avvenuta nel Comelico superiore: un 43enne è stato trovato senza vita a Dosoledo.

Andrea Sacco, si trovava vicino ad un fienile di famiglia e quando sono intervenuti Vigili del fuoco e sanitari, per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. Non è chiaro che cosa sia accaduto, ma si ipotizza una tragica caduta dalla scala.

Il cadavere era vicino ad un fienile di proprietà della famiglia da dove é presumibilmente caduto dalla scala esterna – che era priva di parapetto – da circa due metri d’altezza riportando un grave trauma cranico facciale.