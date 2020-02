Comelico, cade dalla scale e muore a 43 anni

Posted on

Giovedì parte il corso per imprenditori agricoli, 170 domande per 60 posti: FEM ne concede altri 30 Trento – Negli ultimi sette anni le domande di iscrizione al corso di formazione per giovani imprenditori agricoli sono quasi triplicate, passando da 60 nel 2007 a 170 nel 2014. Quest’anno, in via eccezionale, la Fondazione Edmund Mach ha […]