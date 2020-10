Come sarebbe il mondo se non dovessimo fare i conti con le cosidddette “condizioni di amabilità”?

di Annalisa Borghese

Ipotesi irrealistica, naturalmente, non tanto per la difficoltà di eliminarle quanto perché senza le condizioni di amabilità mancherebbe un forte impulso a evolvere sul cammino della conoscenza di chi siamo e che tipo di essere umano vogliamo diventare.

La domanda andrebbe forse formulata in un altro modo: come sarebbe il mondo se non ci sentissimo in qualche modo obbligati a fare, fare, e ancora a fare in una corsa continua che ci sfianca?

Il fare esasperato rientra in un modello plasmato sulle condizioni di amabilità. Dentro questo modello siamo uomini-schiavi o uomini-macchina senza possibilità di scegliere, o tutt’al più con una sola alternativa che di fatto è un’illusione. Il copione ce lo portiamo scritto addosso, identificato con la nostra identità.

Uno fra tutti è il copione del “se non faccio tutto io o se non faccio meglio degli altri non sono abbastanza bravo e cioè degno d’amore”. Copioni interiorizzati da bambini che condizionano una vita intera. La buona notizia è che si possono cambiare le cose. Ci vuole tempo, serve costanza, occorre volontà.

E dunque come poter passare da un’ipotesi dell’irrealtà in cui le condizioni di amabilità non esistono ad un’ipotesi della possibilità in cui innanzitutto riconosciamo il copione e poi decidiamo di uscire dal tranello

del “Se non… allora…”?

Provate a guardare questo video di Antonio Quaglietta (14’35”) “Ti presento te stesso”

Un infuso di olivello spinoso può essere un buon abbinamento.