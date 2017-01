Coltivazioni bio e turismo rurale a sostegno dei contadini in Albania per contrastarne l’emigrazione

La Provincia di Bolzano partecipa a progetto nazionale per migliorare le condizioni economiche dei giovani agricoltori in Albania

Bolzano – Nell’azienda agricola convivono tre generazioni; i giovani necessitano di nuove prospettive.

L’obiettivo del progetto triennale avviato dall’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo italiana nella pianura di Zadrima punta all’incremento soprattutto qualitativo e anche quantitativo della produzione delle piccole aziende dell’area rurale dell’Albania settentrionale. Gli investimenti complessivi ammontano a 1,67 milioni di Euro.

La Provincia di Bolzano vi partecipa con un investimento di 100mila Euro, destinati all’organizzazione di percorsi formativi per giovani agricoltori albanesi in Alto Adige al fine di trasmettere loro le esperienze maturate nel turismo rurale con il progetto “Urlaub auf dem Bauernhof”/vacanze al maso. Un ruolo particolare assumono l’Organizzazione delle donne contadine altoatesine e le Scuole di economia domestica e alimentazione della Provincia per l’organizzazione di un corso dedicato alle contadine della zona, al fine di sfruttare il potenziale femminile. L’Ufficio Affari del Gabinetto della Presidenza della Provincia aveva sollecitato un intervento in tal senso fin dall’elaborazione del progetto stesso.

Il presidente della Provincia, Arno Komptascher, esprime i suoi ringraziamenti alle contadine altoatesine per la loro disponibilità a partecipare all’iniziativa di sostegno, sottolineando come anche i concittadini altoatesini di origine albanese sapranno apprezzare l’impegno della Provincia e della popolazione dell’Alto Adige per lo sviluppo dell’Albania, affinchè la sua gioventù possa ottenere delle prospettive per un futuro migliore nel proprio Paese.

Sarà, invece l’associazione degli agricoltori bio del Veneto a fornire il necessario know-how per le coltivazioni biologiche.