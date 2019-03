Colpo di coda dell’inverno, dopo il sole da lunedì torna il freddo: attenzione alle gelate in agricoltura

Print This Post

Temperature giù anche di 10 gradi. Neve sull’Appennino centrale

NordEst – Da lunedì sera ci sarà un rapido cambiamento col ritorno delle fredde correnti dal Nord Europa”. A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com che aggiungono – “Queste improvvise variazioni sono tipiche della Primavera, specie nelle sue battute iniziali”.

Dopo il caldo fuori stagione del weekend, il cui apice in Italia si è raggiunto domenica, le temperature torneranno presto gelide in tutta Europa.

LUNEDI’ SERA COLPO DI CODA INVERNALE – Questa situazione è destinata a cambiare da lunedì sera; le prime avvisaglie del peggioramento si avvertiranno sulle Alpi centro-orientali e il Triveneto con piogge dal pomeriggio in estensione serale a Emilia e Lombardia. Niente pioggia al Nord Ovest, dove prosegue la siccità. Martedì il peggioramento, a suon di acquazzoni e qualche temporale, riguarderà le regioni del Centro Sud. Mercoledì la bassa pressione insisterà al Sud mentre altrove tornerà l’alta pressione, riproponendo tempo stabile e soleggiato.

TEMPERATURE IN NETTO CALO – I venti freddi sotto forma di tese correnti di Grecale e Tramontana porteranno un sensibile calo delle temperature, anche di 10°C, specie sulle Adriatiche e sul Meridione e si andrà sotto le medie del periodo fino a fine mese. “La neve dunque tornerà a cadere sui rilievi anche a quote medio basse per il periodo sull’Appennino centrale, secondo un classico colpo di coda invernale” – concludono da 3bmeteo.com.