“Colori e Sapori d’Autunno a Prade nel Vanoi: domenica 9 ottobre dalle 14

Organizza Pro Loco Prade Cicona e Zortea

Prade – Valle del Vanoi (Trento) - Laboratori artistici e culinari per grandi e piccini, Castagnata e Strauben, Degustazioni, Mercatini d’autunno e molte altre iniziative per una domenica d’autunno da trascorrere nel cuore verde della Valle del Vanoi.

Ma non basta, i cuochi del Vanoi raccontano le loro ricette autunnali preferite. Ci sarà la possibilità di effettuare passeggiate per le vie del paese di Prade accompagnando i lama. A segnare il rimo della giornata, Musica,balli con le fisarmoniche e Artisti in piazza. Si esibiranno per l’occasione ”Carnet de Voyage”.

Infine l’ormai atteso concorso con “La mia torta in piazza”, a partecipazione libera: i dolci dovranno essere consegnati entro le ore 14 di domenica. Saranno premiati a giudizio insindacabile della giuria, i migliori tre.