Collegamento San Martino Rolle, gli Amici del Passo scrivono al governatore Rossi e sollecitano un impegno finanziario certo prima delle elezioni

Passo Rolle (Trento) – Nelle ore in cui a Trento si riscalda il dibattito politico in vista delle prossime elezioni provinciali, a passo Rolle si torna a chiedere un intervento urgente da parte della Provincia, prima della prossima consultazione del 21 ottobre.

In una lettera ufficiale – firmata da Michele Barigelli (per il Comitato Passo Rolle nel Cuore) – si esprime preoccupazione per il “ritardo nella realizzazione del collegamento impiantistico invitando anche a fare molta attenzione al tracciato della pista di rientro Passo Rolle – San Martino di Castrozza, coincidente con l’ipotesi di variante stradale sulla S.S. 50 in zona Busa Bela”.

Ecco alcuni dei passaggi principali della lettera inviata alla Provincia di Trento che riprende e rilancia i numerosi interventi pubblicati in questi mesi sulla pagina ufficiale del Gruppo:

“Siamo preoccupati – scrivono i membri del Comitato – per come vengono gestite alcune opere inserite nel Protocollo d’intesa (da Lei sottoscritto nel 2015). E’ sotto gli occhi di tutti che fra i vari impegni presi, alcuni sono stati rispettati mentre altri sono in clamoroso ritardo fra cui il più importante: il collegamento fra San Martino di Castrozza e Passo Rolle.

Il progetto di quest’opera a carico della P.A.T. – continua la missiva inviata alla Provincia -, doveva essere pronto nel 2015 e quello della sua pista di rientro nel 2016, ma allo stato attuale nulla è stato ancora fatto. Anche la messa in sicurezza della strada statale 50, non ha rispettato i tempi di realizzazione previsti e non si sa più nulla del sottopasso di collegamento fra le 2 Ski Area di Passo Rolle definito una “priorità” dall’Assessore Dallapiccola sempre nel 2015.

A fronte di questi ritardi, dovuti al mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle opere da parte della Provincia, ci vuole chiarezza anche per rendere credibile nei confronti della cittadinanza lo sforzo che tecnici ed Amministratori stanno portando avanti. Le chiediamo per questo di predisporre urgentemente un crono-programma, anche questo già promesso, dall’Assessore Dallapiccola, per i primi mesi del 2016 e mai realizzato. In tale crono-programma andrebbero specificate le date di inizio e fine lavori delle opere in attesa di realizzazione, in modo da permettere anche agli esercenti che vivono di turismo di poter programmare la propria attività ed eventualmente anche i propri investimenti.

Dopo tutti questi anni sprecati senza fare passi in avanti, ci ritroviamo ormai alla fine della legislatura provinciale. Per garantire almeno la realizzazione dell’opera più rilevante, è indispensabile che il collegamento fra San Martino e Passo Rolle sia finanziato prima delle elezioni di ottobre, attraverso un atto che vincoli la Provincia a rispettare gli impegni presi con il Protocollo d’intesa anche in futuro.

Nel 2015 è stato dirottato il finanziamento di 38 milioni di euro allora stanziati per il Collegamento (funicolare) in altre opere provinciali. Ma tale dirottamento è stato fatto a fronte di

una promessa che prevedeva la restituzione dell’importo maggiorata di 4 milioni di euro per realizzare le nuove opere concordate nel Protocollo d’intesa. Ad oggi di questi 42 milioni ne sono tornati circa 12, investiti a Ces. Ne mancano dunque ancora 30 che non vorremmo perdere per sempre a causa delle elezioni di ottobre.

Per ultimo è doveroso segnalarLe anche una questione molto delicata che riguarda il sottopasso di collegamento fra le due Ski Area di Passo Rolle che, come abbiamo già ricordato, è in clamoroso ritardo di realizzazione”.