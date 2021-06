Collegamento San Martino Rolle ancora una volta in Consiglio provinciale: Cavada (Lega): chiede informazioni su iter lavori

Durante il question time, il consigliere Gianluca Cavada ha chiesto alla Giunta a che punto è l’iter realizzativo del progetto di collegamento funiviario San Martino di Castrozza-Passo Rolle

Trento – “L’assessore provinciale Roberto Failoni ha ricordato che la Via è stata approvata nel dicembre scorso dalla Giunta provinciale, con l’attivazione della proceduta per il rilascio della concessione. Tutti gli uffici hanno lavorato per mesi al fine di risolvere questioni anche molto delicate e complesse, ma infine si è trovata una sintesi per realizzare il grande sogno del collegamento funiviario tra San Martino e il Passo Rolle.

Il consigliere Cavada ha confermato quindi di apprendere con piacere della volontà di realizzare l’opera che ha definito di attualità e molto importante”.

Ora la partita importante sarà però il finanziamento definitivo del Collegamento, con risorse certe stanziate dalla Provincia prima delle prossime elezioni provinciali del 2023. Una partita non così scontata, in periodo di post pandemia.

