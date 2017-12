Collegamento ciclopedonale Sarche-Giudicarie: dal Ministero arrivano oltre 225 mila euro

Connect on Linked in

Ammontano a 225.749 euro le risorse assegnate alla Provincia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione del collegamento della pista ciclopedonale delle Giudicarie con quella della Valle dei Laghi in prossimità dell’abitato di Sarche, che avrà un costo complessivo di 850.000 euro. Si tratta di una quota delle risorse ottenute dalle revoche dei finanziamenti di alcuni interventi non realizzati sull’intero territorio italiano, che lo Stato ha destinato alle Regioni e alle Province autonome

Trento – L’intervento previsto realizza un percorso ciclopedonale in sede esclusiva che collega il percorso ciclopedonale in sede propria Torbole – Sarche con il tratto che inizia al 5 tornante della SS 237 e, sempre in sede propria si avvicina Ponte Arche, liberando la carreggiata stradale, nel tratto dei tornati a ridosso dell’abitato di Sarche, dal traffico di pedoni e ciclisti che in questo modo possono percorre in sicurezza un lungo tratto di strada per arrivare fino a Ponte Arche. L’inizio dei lavori è previsto nel giugno del 2019.

