Collegamenti trasporto pubblico Trento – Primiero: approvata la mozione per integrare le corse

La Provincia effettuerà alcune sperimentazioni

Trento – Con la premessa che la distanza del Primiero dai principali centri del Trentino comporta spesso difficoltà per i cittadini residenti nelle valli, costretti a lunghe trasferte per raggiungere il capoluogo per esigenze di diversa natura e considerato che i collegamenti sono spesso insufficienti, la Giunta provinciale si è impegnata a valutare nuove corse, come sollecitato dalla mozione presentata, dalla consigliera provinciale Antonella Brunet.

Con il Servizio Mobilità pubblica – in dialogo con gli amministratori locali – si valuterà la possibilità d’introduzione di tratte infrasettimanali mattutine dirette che mettano in collegamento il Primiero con Trento, nonché una corsa diretta di rientro/transfer per turisti da Trento verso il Primiero. L’assessore competente ha condiviso il documento, annunciando una sperimentazione del servizio a partire dal mese di giugno.