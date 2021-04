Coldiretti Trentino ricorda Andrea Paternostrer, l’apicoltore scomparso in seguito al tragico incidente in A22

Il presidente della Mieli Thun, 54 anni, era rimasto coinvolto in un violento tamponamento sull’Autostrada del Brennero. Il furgone su cui Paternoster viaggiava insieme a un’altra persona, aveva violentemente tamponato un autotreno che lo precedeva, all’altezza di Nogaredo, vicino a Rovereto

Trento – “A nome di Coldiretti Trentino Alto Adige – scrive in una nota Gianluca Barbacovi, presidente Coldiretti trentino Alto Adige – esprimo un ​pensiero di cordoglio nel ricordare con profonda commozione Andrea Paternostrer, il noto apicoltore della Val di Non tragicamente scomparso.

Si tratta di una grave perdita per l’agricoltura trentina, e non solo. La sua attività imprenditoriale è stata un esempio di eccellenza, i suoi mieli di altissima qualità lo avevano reso famoso in tutta Italia.

Molto impegnato anche nelle organizzazioni agricole: presidente provinciale dei Club 3P dal 1988 al 1944 e presidente della Sezione Coldiretti di Ton dal 1997 al 2013. E’ stato anche finalista a livello nazionale dell’Oscar Green di Coldiretti nell’edizione 2006, a conferma del suo talento e delle sue idee innovative.

Importante è stato inoltre il suo contributo su tematiche per noi fondamentali come l’agricoltura sostenibile e la valorizzazione delle produzioni locali, ma Andrea sarà ricordato anche come persona di grande cuore e la sua passione rimarrà un esempio per tante persone. Ai suoi cari – conclude Barbacovi – le più sincere condoglianze in questo momento di profondo dolore”.