Coldiretti, presidente regionale Barbacovi: “Tutelare le nostre imprese per valorizzare i prodotti locali”

​La deflazione ha effetti devastanti, particolarmente gravi nelle campagne NordEst – Le quotazioni riconosciute agli agricoltori rispetto allo scorso anno sono crollate per il grano del 26%, per le uova del 19% e del 18% per gli ortaggi che rappresentano una componente importante del carrello della spesa degli italiani. E’ quanto afferma la Coldiretti in […]