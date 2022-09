Il dato emerge dall’analisi di Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio al dettaglio a luglio. Il taglio della spesa nel carrello, causato dall’aumento dei prezzi trascinati dai rincari energetici e dagli effetti della guerra in Ucraina, interessa un italiano su due (51%), mentre il 18% dei cittadini dichiara di aver ridotto la qualità degli acquisti, orientandosi verso i prodotti “low cost” per arrivare a fine mese. Solo il 31% dei cittadini non ha modificato le abitudini di spesa.

“Bisogna intervenire subito sui rincari dell’energia che mettono a rischio imprese e famiglie in settori vitali per il Paese”, afferma il presidente di Coldiretti del Trentino Alto Adige, Gianluca Barbacovi, paventando “un crack alimentare, economico e occupazionale” delle produzioni agricole “Made in Italy”.