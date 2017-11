Coldiretti Treviso, Inaugurazione nuovo mercato coperto e Convegno sulle agromafie

Connect on Linked in

“La tutela del Made in Italy agroalimentare attraverso l’origine e l’etichettatura”. Questo il titolo del convegno organizzato da Coldiretti di Treviso in collaborazione con l’Osservatorio sulle Agromafie e la Camera di commercio di Treviso e Belluno che si svolgerà domani, 24 novembre, alle 9,30 nella sede camerale trevigiana

NordEst – “Il titolo la tutela del Made in Italy agroalimentare attraverso l’origine e l’etichettatura rappresenta il progetto ventennale di Coldiretti al fine di valorizzare e tutelare i prodotti di casa nostra – spiega Walter Feltrin, presidente di Coldiretti Treviso – Creare consapevolezza nella scelta del consumatore è l’unico modo per premiare l’eccellenza del sistema agroalimentare italiano che si sostanzia di controlli e garanzie uniche al mondo, di un know how dei nostri agricoltori fuso con una passione che tutto il mondo ci invidia”.

Il programma dell’incontro che si svolgerà il giorno venerdì 24 novembre alle ore 9.30 a Treviso presso la sede della Camera di Commercio in Piazza Borsa 3 prevede, dopo i saluti del Sindaco di Treviso, Giovanni Manildo e del Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza, introdurrà i lavori il Presidente di Coldiretti Treviso Walter Feltrin.

Poi si affronterà il tema delle minacce al patrimonio agroalimentare delle provincie di Treviso e Belluno con Andrea Baldanza, Magistrato Corte dei Conti, Commissario Federconsorzi, Vice presidente vicario Osservatorio sulla criminalità. Il tema La sicurezza alimentare come stile di vita: più informazione e più attenzione a ciò che mangiamo è stato affidato a Francesco Benazzi, Direttore generale Azienda ULSS 2 Treviso. Il Made in Italy nel mondo: l’esperienza di Pasta Zara sarà ovviamente affidata a Furio Bragagnolo, Presidente di Pasta Zara S.p.A. Poi spazio ai risultati dell’indagine sui visitatori dei Farmer’s Market a Treviso e sul nuovo “mercato coperto” a cura di Enzo Risso, Direttore scientifico di SWG; Docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Modera il dr. Pietro Piccioni, Direttore Coldiretti Veneto. Al termine del convegno, alle ore 12,00, ci sarà l’inaugurazione del nuovo Mercato coperto degli agricoltori a Treviso “Mercato di Riviera Santa Margherita” in Piazza Giustinian Recanati 7.

“Coldiretti Treviso pensa sia fondamentale creare una rete virtuosa nel nostro territorio a tutela di tutto il sistema agroalimentare di Marca – sottolinea Antonio Maria Ciri, Direttore di Coldiretti Treviso – Per questo saluto con soddisfazione l’adesione al progetto del Dg dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi e quella del presidente di Pasta Zara”.

Coldiretti plaude alla decisione del TAR del Lazio: “Obbligo etichetta origine grano pasta”

La scelta del Tar di respingere l’istanza di sospensione del decreto per l’etichettatura d’origine del grano utilizzato nella pasta accoglie le richieste dell’81% degli italiani che chiedono maggiore trasparenza su quel che portano in tavola. E’ quanto ha affermato la Coldiretti nel commentare la decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha bocciato il ricorso dei pastai contro il Decreto dei Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda per l’introduzione in Italia dell’obbligo di indicazione della materia prima a partire dal febbraio 2018 sull’etichettatura della pasta.

“Prendiamo atto con soddisfazione che la Magistratura – sottolinea il presidente della Coldiretti, Walter Feltrin – ha riconosciuto il primato degli interessi dell’informazione dei cittadini su quelli economici e commerciali, respingendo un ricorso che andava contro gli interessi dell’Italia e degli Italiani che chiedono trasparenza. Non si può impedire ai consumatori di conoscere la verità privandoli di informazioni importanti come quella di sapere se nella pasta che si sta acquistando è presente o meno grano canadese trattato in preraccolta con il glifosate, accusato di essere cancerogeno e per questo proibito sul grano italiano”.

Il programma

Venerdì 24 novembre ore 9,30 Convegno sulle agromafie in CCIAA a Treviso

Venerdì 24 novembre ore 12,00 Inaugurazione Mercato Coperto in Piazza Giustinian 7 a Treviso

Domenica 26 novembre ore 10,30 Giornata Provinciale del Ringraziamento al Duomo di Treviso

Elenco prime aziende nuovo Mercato coperto Treviso

Az. Lombardi Giuliano carni bovine

Il Gallese di Michelan Fabio carni avicunicole, uova

Az. Curto Giancarlo formaggi e salumi

Az. Tomasella Elena Orto dell’Angelo orticole

Az. MG Graziotto Ornella orticole e trasformati

Az. Cecchetto Nadia orticole e funghi

Az. Agr. La Rondine – Birrificio La Piave Birra e Prosecco Docg

Az. Basso Aronne trasformati di asparago ed asparagi

Az. Pillon Elisa fiori e piante

Coop. Campoverde orticole Bio

Az. Campello Giacomo frutta

Ortoflorovivaismo F.lli Daminato

Viticola Facchin Antonio e Figli

Az. Agricola Vaka Mora formaggi

Panificio Bosco Tiziano Pane