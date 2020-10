Codacons, 30% famiglie e imprese in difficoltà con affitti

Iniziativa per rinegoziazione dei canoni in Trentino Alto Adige

Trento – A causa del coronavirus, il 30% delle famiglie e delle piccole imprese del Trentino Alto Adige avrà difficoltà tra la fine del 2020 e il 2021 a pagare i canoni di affitto di abitazioni private e locali commerciali. Lo riferisce – in una nota – il Codacons, nel presentare un’iniziativa legale in sostegno di cittadini e attività della regione in difficoltà.

Secondo l’associazione, a livello nazionale una famiglia su quattro, circa il 25% del totale, non è riuscita nel 2020 a pagare in modo puntuale le rate dell’affitto, contro una percentuale che non raggiungeva il 10% nel 2019. In Trentino Alto Adige l’indice per il 2021 è stato stimato nel 30% tra privati, attività commerciali e piccole imprese.

La Corte di Cassazione, con la Relazione 56 del 8 luglio 2020, ha stabilito che, quando si verificano situazioni eccezionali come quella determinata dall’emergenza coronavirus, i contratti di locazione devono essere rinegoziati. Per venire incontro alle esigenze di famiglie, ristoranti, alberghi e attività commerciali, il Codacons offre assistenza per la rinegoziazione dei contratti di locazione.

