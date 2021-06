Clero trentino, tutte le nuove nomine in città e nelle valli: nasce la comunità vocazionale

Posted on

Sequestrati 6 chilogrammi di marijuana e 300 grammi di cocaina Rovereto – I carabinieri della compagnia di Rovereto, in Trentino, hanno arrestato sei persone per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sequestrati circa sei chilogrammi di marijuana e circa 300 grammi di cocaina, più quasi 20.000 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio. L’operazione, denominata […]