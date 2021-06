Bambino di 10 anni muore dopo l’incidente in bici a Civezzano

Troppo gravi le ferite riportate dal piccolo, protagonista dello scontro con la sua bici contro un’auto, nel pomeriggio di sabato 19 giugno a Bosco di Civezzano

Trento – Si è spento all’ospedale Santa Chiara di Trento il bimbo di dieci anni protagonista di una grave incidente a Bosco di Civezzano, nel pomeriggio di sabato 19 giugno.

Si era scontrato – mentre stava pedalando in bici – con un’auto. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Era stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stato ricoverato in terapia intensiva.

Secondo le prime testimonianze raccolte, il bambino era in bicicletta, quando – all’altezza di un bivio – non si sarebbe fermato in tempo ad un incrocio. Era stato centrato da un’auto che da Sant’Agnese andava a Bosco di Civezzano. Proseguono le indagini dei carabinieri della zona.