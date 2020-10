Posted on

Si tratta in particolare di una serie di interventi per la messa a norma di palestre e impianti sportivi comunali. Un programma che, nel complesso, contempla finanziamenti per la provincia di Belluno per quasi 700mila euro. Lo riferisce l'assessore Oscar De Bona soddisfatto per l'attenzione riservata alle strutture bellunesi dal collega titolare ai Lavori pubblici […]