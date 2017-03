Circuito Promozionale Orienteering Primiero, seconda tappa a Mezzano: sabato 18 marzo dalle 15

Connect on Linked in

Si terrà sabato 18 marzo in località “Molaren” a Mezzano, la seconda tappa del Circuito Promozionale Orienteering Primiero

Primiero (Trento) – Dopo la gara d’esordio organizzata dall’ASD Fonzaso presso il parco della Birreria Pedavena, sarà la Società U.S. Primiero ad organizzare il secondo appuntamento. Seguirà la terza prova a cura del G.S. Pavione.

L’intero circuito prevede sei gare promozionali che hanno l’obiettivo di far provare e promuovere la disciplina sportiva dell’orienteering. Uno sport a contatto con la natura adatto a tutti, giovani e meno giovani.

Sono previsti quattro percorsi di difficoltà diversa, adatti sia per chi si avvicina per la prima volta all’orienteering, sia per chi ha già esperienza con bussola e cartina e vuole cimentarsi in una prova più impegnativa.

L’iscrizione alle gare si potrà effettuare direttamente sul posto. Per chi non fosse tesserato FISO, è possibile fare la “Tessera Green” FISO con validità annuale, gratuita per i minori di 18 anni. L’appuntamento è per sabato 18 marzo dalle ore 14 a Molaren presso l’istituto Santa Croce (partenza dalle ore 15).

Tutte le altre date

1 aprile 2017 – ore 15:00 – IMER – zona sportiva (G.S. Pavione)

22 aprile 2017 – ore 15:00 – PRIMIERO – Fiera – c/o bar Sport (U.S. Primiero)

6 maggio 2017 – ore 15:00 – CANAL SAN BOVO – centro (G.S. Pavione)

13 maggio 2017 – ore 15:00 – ARSIE’ – centro (A.S.D.Fonzaso)

In breve

Dolomiti 3 Days – Il gruppo di lavoro della sezione orientamento sta lavorando con grande impegno per l’organizzazione della Primiero O-Week. Saranno cinque giorni di gare di orienteering, dal 4 all’8 luglio con molti atleti in campo: le prime due tappe “Village Stages” si correranno il 4 e 5 luglio rispettivamente nei paesi di Transacqua e Tonadico. Seguiranno le tre gare in bosco della “Dolomiti 3 Days”: il 6 luglio sarà una gara Middle sulla nuova carta della Val Venegia, una bellissima arena di gara ai piedi delle Pale di San Martino, venerdì 7 sarà una gara Long a Passo Rolle e l’ultima tappa a San Martino di Castrozza con un’altra gara Long.