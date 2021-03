Cinofila Malpensa cerca dottoressa scomparsa in Trentino

Posted on

“Servono ristori e certezza su ripartenza” Bolzano – “Ormai è alla luce del sole che non ci sarà una stagione turistica”. Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento all’ulteriore rinvio dell’apertura degli impianti, ma anche del lock down in Germania. “Ora – ha proseguito – dobbiamo fare di tutto per superare l’attuale […]