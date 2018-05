Cinformi, nuovo corso per assistenti familiari certificati: 66 ore con inizio lunedì 14 maggio 2018

Connect on Linked in

Partirà lunedì 14 maggio 2018 a Trento un nuovo corso di formazione per “assistenti familiari certificati” della durata di circa 66 ore. La formazione sarà organizzata dalla cooperativa “Le Farfalle” e da “Tridentum formazione”

Trento – Il corso si svolgerà presso la scuola Tridentum in Via Oss Mazzurana 8 a Trento, in particolare negli orari pomeridiani, e si concluderà lunedì 9 luglio 2018. Per iscriversi al corso è possibile usufruire del contributo previsto dall’Agenzia del Lavoro per disoccupati o sospesi partecipanti a percorsi formativi superiori alle 40 ore.

L’attestato ottenuto dai nuovi assistenti familiari certificati permetterà l’iscrizione al Registro provinciale degli assistenti familiari. Per maggiori informazioni e per iscrizioni rivolgersi alla cooperativa Le farfalle o allo sportello assistenza familiare presso il Cinformi a Trento, in Via Lunelli 4, secondo piano, o telefonare al numero 0461491872.

Il corso assolve ai requisiti richiesti per l’iscrizione al registro, ed in particolare durata del percorso formativo non inferiore alle 60 ore ed i seguenti contenuti:

-ambiti socio-culturali e contrattuali, relativi alla conoscenza di: rete dei servizi territoriali e delle figure professionali coinvolte nella cura della persona; diritti e doveri dell’assistente familiare ai sensi del CCNL di lavoro domestico; contesto sociale, culturale e ricreativo di riferimento della persona assistita, in relazione ai bisogni espressi; procedure e tecniche di prevenzione dei rischi professionali.

-ambiti relazionali e comunicativi, relativi alla capacità di relazionarsi correttamente al fine di mantenere e sviluppare l’autonomia della persona assistita, superare resistenze, rassicurare, ottenere collaborazione; utilizzare strategie di comunicazione differenziate in rapporto al destinatario persona assistita, famiglia, figure di riferimento; saper ascoltare e decodificare correttamente i messaggi verbali e non verbali; tecnico-professionali, relativi alla capacità di: supportare la persona assistita nelle pratiche di igiene personale e nel vestirsi; applicare le pratiche per l’alzata; applicare le tecniche per supportare il movimento e la deambulazione; realizzare semplici pratiche di mobilizzazione e mantenimento delle capacità motorie.

Ma anche applicare adeguatamente le tecniche per l’assunzione di posture corrette; osservare le specifiche dietologiche per l’alimentazione; supportare nell’assunzione dei cibi; utilizzare modalità, materiali e strumenti per la sanificazione degli ambienti e per la disinfezione, sterilizzazione e decontaminazione di eventuali strumenti e presidi sanitari presenti a domicilio; effettuare acquisti e disbrigo di pratiche burocratiche.

In breve da Cinformi

FESTA DEI POPOLI, 19^ EDIZIONE A TRENTO

Torna la Festa dei Popoli a Trento con incontri, eventi sportivi, danze, canti, cibo e la tradizionale sfilata con popoli, culture e colori da tutto il mondo. In anteprima alla Festa è in programma un incontro per riflettere sul rapporto fra media e immigrazione. L’evento, intitolato “Scrivere di popoli. Parlare al plurale: ma è proprio così? Tra stampa, notizie, fatti e pregiudizi”, è in programma mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 20.30, presso il Centro Vigilianum in via Endrici 14 a Trento. La serata è a cura del Cinformi. Sabato 19 maggio si svolgerà un torneo di calcio, mentre domenica 20 maggio 2018 è in programma la Festa con la sfilata e l’esibizione dei popoli sul palco di Piazza Fiera.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA

“TESTIMONI PRIVILEGIATI” NELLE SCUOLE TRENTINE

“Testimoni privilegiati” di positive esperienze di convivenza e inserimento sociale interverranno da maggio a ottobre 2018 in diverse scuole del Trentino. I testimoni rappresenteranno le associazioni di immigrati che si trovano sul territorio provinciale e arriveranno direttamente da Costa D’avorio, Albania, Moldavia, Ucraina e da altri paesi; in altri casi si tratta di persone che vivono in Italia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Mondinsieme” finanziato a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA



“SUDDENLYHOME” TORNA A ROVERETO

Sabato 5 e domenica 6 maggio 2018 è in programma presso lo Smart Lab di Viale Trento a Rovereto, in Trentino, il primo Camp esperienziale intitolato “Suddenlyhome” nell’ambito del progetto “Start the Change!”. Un gruppo di studenti delle scuole superiori e richiedenti asilo accolti in varie strutture a Rovereto imparerà a realizzare – con il supporto di Architetti senza Frontiere – sedie e tavoli in legno. Il progetto “Start the Change!” è promosso da Mlal Trentino Onlus e tra i partner vi sono anche il Cinformi e l’associazione Centro Astalli di Trento.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA

TRENTO, CURA DEL BENE COMUNE CON I RICHIEDENTI ASILO

Parteciperanno anche alcuni fra i richiedenti asilo accolti in Trentino alla giornata di cura del bene comune intitolata “Vivi il tuo quartiere”, promossa da diversi partner istituzionali e del terzo settore. L’iniziativa è in programma a Trento, nella zona di Madonna Bianca e Villazzano 3, sabato 5 maggio 2018, fra le ore 15 e le ore 17. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a data da definire.