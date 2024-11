Cimone in Trentino è in lutto: 14enne muore dopo la caduta e dona gli organi

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 14 anni che domenica scorsa, 17 novembre , era precipitato per circa duecento metri in un pendio del Bondone orientale, sopra Cimone

Cimone (Trento) – Il giovane, era in compagnia dal padre che era uscito per una battuta di caccia. Il ragazzo è precipitato per circa duecento metri lungo un ripido pendio di rocce e erba, un’area impervia, tra il bivacco Larentis e Val de la Lengua, alle pendici di Cima Verde. Le sue condizioni erano parse subito gravissime ai soccorritori, giunti sul posto anche con l’elicottero: il quattordicenne era semicosciente e dopo le prime cure era stato recuperato con il verricello e trasferito d’urgenza in ospedale.

L’auspicio era che le condizioni potessero stabilizzarsi per consentire un intervento, ma la situazione è precipitata nelle ultime ore. Il ragazzo abitava a Cimone con i genitori e un fratello e una sorella più grandi. Dal dolore di questa famiglia il dono più grande, quello degli organi del giovane.

In breve

Incendio su un autobus di Trentino Trasporti, denunciato un minore. In fiamme un sedile su un mezzo della linea Trento-Levico riservato agli studenti che si è subito riempito di fumo. L’episodio risale a ottobre. Fortunatamente l’autobus è riuscito a fermarsi in sicurezza in un altro punto. Sul caso hanno indagato gli agenti della Polizia locale della Valsugana a seguito della denuncia di Trentino Trasporti. Il giovane è stato individuato e denunciato per il reato di incendio.