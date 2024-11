Cimone, giovane cacciatore scivola nel burrone: è grave

L’incidente durante una battuta di caccia. Il ragazzo di 14 anni è stato recuperato dal Soccorso alpino e portato al Santa Chiara di Trento

Cimone (Trento) – Il grave incidente è avvenuto domenica mattina sopra Cimone, sulla parte destra del sentiero del Corazza. Il giovane di 14 anni rimasto ferito, è il figlio di uno dei due cacciatori che da domenica mattina all’alba, stavano perlustrando la zona alla ricerca di ungulati. Il ragazzo, per cause in via di accertamento, è precipitato in un canalone per molti metri. Le sue condizioni sarebbero gravi. E’ stato recuperato dal Soccorso Alpino e trasportato, in elicottero, al Santa Chiara di Trento.



