Ciclista caduto a Carisolo, è grave al Santa Chiara

L’uomo, Raimondo Turri 63 anni di Carisolo, ha battuto violentemente la faccia contro l’asfalto. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico

Trento – Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri dopo l’incidente avvenuto lunedì pomeriggio a Ragoli, nelle Giudicarie. L’uomo era in sella alla sua bicicletta quando si è trovato davanti una donna di 43 a piedi. Forse per evitarla, ha perso il controllo della due ruote ed finito violentemente a terra con la faccia sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei sanitari sul posto con il supporto dell’elicottero. Il ciclista sessantenne è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Santa Chiara di Trento dove è stato subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La donna, invece, è stata portata in condizioni non gravi all’ospedale di Tione.