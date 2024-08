Andreas Gallia si stava recando alla festa medievale

Trento/Bolzano – E’ morto dieci giorni dopo una rovinosa caduta in bicicletta Andreas Gallia, venostano di 19 anni. Il giovane artigiano si stava recando in sella alla sua mountain bike alla festa medievale di Sluderno, quando è avvenuta la rovinosa caduta. Gallia è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano, dove però ora è deceduto per la gravità delle ferite riportate.