Ciclismo: impresa Ganna, polverizza il record dell’ora che fu di Moser nel 1984 (VIDEO)

Grande impresa di Filippo Ganna, che sulla pista del Tissot Velodrome di Grenchen, ha stabilito il nuovo record dell’ora con 56,792 km

NordEst – Il precedente primato, stabilito ad agosto, apparteneva al britannico Dan Bigham con 55,548 km. “Grazie a tutti, ho raggiunto questo obiettivo incredibile, per me e tutto lo staff. Mi sarebbe bastato battere il record di Bingham anche solo di un metro, ma il risultato è oltre ogni aspettativa, proprio non è male”. Così l’azzurro Filippo Ganna dopo aver stabilito il record dell’ora in Svizzera.

“Quando mancavano 5 minuti alla fine non ne avevo più, le gambe soffrivano tantissimo e non ne avevo più per arrivare a 57 chilometri”, ha detto ancora, parlando in inglese nell’intervista a caldo post-record. “Magari lo potrò rifare in un altro momento della stagione e non in finale di una annata dura, ma ora dobbiamo solo festeggiare tutti insieme”, ha concluso, non senza aver ringraziato il poco pubblico presente e tutto lo staff.

E’ stata un’autentica impresa. Filippo Ganna, il campione olimpico di Tokyo 2020, pluricampione del mondo su pista, ha stabilito il nuovo record dell’ora sulla pista del Velodrome di Grenchen in Svizzera. In sessanta minuti ha corso 56,792 km. Il precedente primato, stabilito ad agosto, apparteneva al britannico Dan Bigham con 55,548 km.

Questo record parla italiano in tutte le sue componenti. Ganna, seguito dal CT Marco Villa, ha corso in sella alla super bici Pinarello Bolide F HR 3D, stampata interamente in 3D in ogni suo componente. Il record del mondo dell’ora è stato stabilito 66 anni fa da Ercole Baldini (46,394 km) poi nel gennaio del 1984, Francesco Moser siglò a Città del Messico ‘miglior prestazione umana sull’ora’. in 51,151 km.

Il commento dell’ex ciclista Moser

«Filippo oggi ha fatto qualcosa di grande – ha ribadito l’ex ciclista trentino Francesco Moser a cyclinside – non solo ha conquistato il Record dell’Ora, ma ha battuto anche quello di Boardman che era stato annullato, raggiungendo così l’obiettivo più alto possibile. «Il risultato è qualcosa di importante e stupisce pensando che ai mondiali non aveva fatto una grande prestazione. D’altra parte i rapporti che spingono anche nella gare su strada sono tremendi: quando fanno inseguimento usano rapporti simili e raggiungono già velocità molto elevate. Questa prestazione di livello mondiale è assoluta e indiscutibile. Ora gli avversari avranno un bel da fare per batterlo. Ma i record sono fatti per essere battuti.

Di certo ha dimostrato di avere una gamba eccezionale. E dalla tv mi ha stupito vedere che non appare neanche molto affaticato».

Il record 1984

Il 23 gennaio del 1984, sulla pista in cemento del Centro Sportivo di Città del Messico, Francesco Moser batte il record dell’ora, superando il muro dei 50 chilometri. Moser sale a 51,151 chilometri, mentre solo quattro giorni prima aveva strappato a Eddy Merckx un primato vecchio di 12 anni.

Il record di Moser sarà superato dopo nove anni da Graeme Obree, sconosciuto dilettante scozzese. Nella storica impresa di Moser ha avuto un ruolo importante l’uso di un nuovo tipo di bicicletta con ruote lenticolari. Nel programma di Adriano De Zan: “Storia di un Record”, in onda il 29/01/1984, si ripercorre la storia di questo evento sportivo attraverso immagini, interviste e la presentazione in studio della super bicicletta.

Francesco Moser (Palù di Giovo, 19 giugno 1951) è un ex ciclista su strada e pistard italiano. Professionista dal 1973 al 1988, è stato soprannominato Lo Sceriffo per la capacità di gestire il gruppo durante la corsa; in carriera ha vinto un Giro d’Italia e diverse classiche, tra cui tre Parigi-Roubaix, due Giri di Lombardia, una Freccia Vallone, una Gand-Wevelgem e una Milano-Sanremo, oltre ad un campionato del mondo su strada ed uno su pista nell’inseguimento individuale.