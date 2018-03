Ciclismo: Giro d’Italia, tre giorni in Trentino

Connect on Linked in

Dopo riposo, cronometro Trento-Rovereto e partenza tappa da Riva

Trento – Per tre giorni, dal 21 al 23 maggio, il 101/o Giro d’Italia sarà in Trentino. La carovana rosa trascorrerà dal pomeriggio di domenica 20 maggio la giornata di riposo di lunedì 21, poi il 22 maggio si correrà fra Trento e Rovereto l’unica cronometro in programma, a parte la tappa di avvio a Gerusalemme.

Infine il 23 maggio il Giro ripartirà da Riva del Garda per l’ultima tappa per velocisti che si concluderà con un circuito al lago d’Iseo (Brescia). E’ da cinque anni che il Trentino non ospita una cronometro del Giro. Era il 2013 e quella volta si trattò di una cronoscalata da Mori alla Polsa di Brentonico, con Vincenzo Nibali che ipotecò la vittoria finale.

Questa volta – come ha sottolineato l’ex campione trentino Gilberto Simoni – sarà una prova per veri specialisti essendo di 34 km, pianeggiante, e con lunghi rettilinei. La partenza è prevista in piazza Duomo a Trento, l’arrivo in corso Bettini, a due passi dal Mart.