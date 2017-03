“Ciccio & Bombo” le disavventure di due bambini alla ricerca del cibo: venerdì 24 marzo alle 20.30 nel Vanoi

Connect on Linked in

Venerdì 24 marzo alle 20.30 al Teatro parrocchiale di Canal San Bovo va in scena lo spettacolo teatrale dedicato al tema dell’educazione alimentare e adatto a tutti (a partire dai 4 anni) dal titolo Ciccio e Bombo : Le disavventure di due bambini alla ricerca del cibo.

Canal San Bovo (Trento) – Divertirsi per riflettere. Lo spettacolo racconta la storia di un viaggio alla scoperta della vita. In una clinica per la cura dei disturbi alimentari s’incontrano due bambini: Ciccio e Bombo. A dispetto dei loro nomi sono due bambini normali, non sono particolarmente grassi, non sono particolarmente magri. Come la maggior parte dei bambini, preferiscono le patatine all’insalata e la pizza al minestrone.

Insomma, Ciccio e Bombo sono due bambini senza particolari problemi. E allora, perché si trovano lì? Be’, a pensarci bene, un problema in comune ce l’hanno: i loro papà. Quello di Ciccio è un patito del salutismo chimico, tutto sport e integratori, e vorrebbe rifilare al figlio strani intrugli sospetti in vista delle prossime olimpiadi. Quello di Bombo cerca di rimediare alle sue assenze dovute al lavoro con dosi massicce di merendine a tutti i gusti, creando di fatto un “merendina-dipendente”.

Due piccole storie di relazioni difficili, con un unico finale: la clinica dove i due bambini iniziano un percorso irto d’ostacoli che li porterà a scoprire l’amicizia, la solidarietà, la condivisione e la forza dei loro sogni…

Lo spettacolo è una produzione di Teatro Portland, Finisterrae Teatri e Bakim Baum Teatro. Da un’idea di Paolo Vicentini, Michele Ciardulli e Giacomo Anderle. Con Giacomo Anderle e Paolo Vicentini. Regia di Janne Koefoed Jorgensen. Scene e i costumi di Nadezhda Simenova. Musiche di Plamen Solomonski. Progetto luci di Marianna Tozzo.