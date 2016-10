“CiaoNamastè”, Serata di solidarietà con il Nepal a Trento: venerdì 21 ottobre alle ore 20 alla Sala della Cooperazione

Venerdì prossimo la sala della Cooperazione in via Segantini a Trento, ospiterà la serata “CiaoNamastè”, organizzata in collaborazione con “Solidea” la onlus di sistema della Cooperazione Trentina

Trento - Serata all’insegna della solidarietà con il Nepal, venerdì prossimo, alla Sala della Cooperazione in occasione della presentazione dell’operato e dei progetti dell’Associazione CiaoNamastè. Sul palco del Centro Congressi della Cooperazione Trentina saliranno Mario Corradini presidente onorario e fondatore di “CiaoNamastè”, e Luciano Maistri, vicepresidente e cofondatore.

L’appuntamento è in calendario venerdì 21 ottobre alle ore 20.00 alla Sala della Cooperazione – in via Segantini 10 a Trento

“CiaoNamastè” è realtà dalla giovane storia (è nata cinque anni fa) ma che, in poco tempo, è riuscita a fare molto per la popolazione nepalese. Nel maggio del 2012 ha messo a frutto il suo impegno concretizzando il primo progetto con l’inaugurazione di una scuola primaria nel villaggio di Randepù. Nel mese di novembre del 2013 ha affiancato alla scuola un punto medico.

Subito dopo il grande terremoto della primavera del 2015 si è mobilitata per la messa in sicurezza della scuola di Randepu e per la parziale ricostruzione delle scuole di Junga Dada e di Barkugat in Solokhumbu. Nel 2016 l’impegno prosegue con gli aiuti in Nepal e con l’attivazione di nuove opere di pubblica utilità.

A sostegno dei progetti è previsto anche un contributo di Solidea Onlus che destinerà ad essi parte delle donazioni raccolte con la specifica campagna pro terremoto in Nepal da soci, dipendenti, amministratori e clienti delle Cooperative Trentine.