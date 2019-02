“Ciao Marione”, a Imèr l’ultimo commosso addio della Croce rossa e dei colleghi Commissari a Mario Taufer

Connect on Linked in

“Un pensiero per te Mario…” dopo l’ultimo saluto degli amici e colleghi a Imèr

Imèr (Trento) – Chiesa gremita sabato pomeriggio a Imèr, per l’ultimo saluto a Mario. Nele parole degli amici e dei colleghi rivivono la passione e l’entusiasmo che mario meteva nelle sue attività quotidiane…

Oggi ho sentito un grande dolore avvolgere come una nuvola scura il cielo… Ma ho sentito anche un grande amore salire da tutti noi… Fino a squarciare quella nube ed accompagnarti, amico mio, tra gli angeli.

“È il pensiero di una nostra Volontaria, una dei tanti Volontari di Croce Rossa che sabato pomeriggio sono venuti al tuo funerale, caro Mario. Chissà se ci hai visti da lassù… Eravamo in tanti, assieme ai tuoi famigliari, ai tuoi compagni commissari di percorso e ad altre persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Eravamo in tanti perché sei una persona speciale. SEI speciale e non ERI speciale perché anche se non sei più tra di noi, ancora vivi dentro di noi. In noi rimane l’esempio di grande generosità, altruismo e disponibilità che ti hanno contraddistinto. Un grande uomo, non solo per la tua stazza fisica.

Qualche anno fa ci serviva una foto che rappresentasse il volontariato di Croce Rossa nell’ambito sociale; certo, più di un volontario dona parte del suo tempo a queste attività, però la scelta era ricaduta su di te… Non ne eri particolarmente contento, ti piaceva di più fare che apparire ma ti sei prestato lo stesso per qualche foto vicino al “tuo” Doblò bianco con le scritte rosse. A pochi passi di distanza da quegli scatti, mercoledì scorso ci hai lasciati. Eri pronto per il viaggio di rientro degli anziani che la mattina stessa avevi accompagnato in Casa di Riposo, hai invece intrapreso un altro viaggio, un viaggio non programmato…

Di te hanno scritto in molti in questi giorni, ricordando il tuo spirito di altruismo, la tua disponibilità nei vari servizi della Croce Rossa e come commissario di percorso, la tua passione per i rally, la tua inseparabile pipa… Ognuno di noi ha un proprio ricordo che lo lega a te.

Quando ti si incontrava, alla classica domanda “Come stai?” spesso rispondevi “Bene, adesso che ti vedo sto bene” e naturalmente così strappavi un sorriso a chi avevi di fronte… È triste pensare che non ti rivedremo più. Non rivedremo più il nostro Marione, il nostro “Gabibbo”, quel “gigante buono” con tutte quelle XXXXX nell’etichetta della divisa rossa, quella divisa che ti ha accompagnato fino alla fine, “fino all’ultimo battito del tuo generoso cuore”.

Ora hai raggiunto altre persone a noi care che hanno donato parte della loro vita alla Croce Rossa… Stefano, il fondatore del nostro gruppo, Gianmatteo, Roberto… Un giorno, uno ad uno ti raggiungeremo anche noi; programmalo tu il nostro prossimo viaggio insieme, scegli tu mezzo, orario e destinazione… Magari un bel posto dove veder passare delle macchine da rally, ascoltando il rombo dei loro motori, sentendo nell’aria il profumo della tua pipa…”

Croce Rossa – Gruppo di Canal San Bovo