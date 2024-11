“Ciao Giacomo, ci mancherai”: il ricordo degli amici dell’associazione “Una Corsa per la vita”

La comunità di Primiero si stringe alla famiglia di Giacomo Pradel, i funerali si terranno martedì 19 novembre alle 14.30 nella chiesa di Transacqua. Il ricordo degli amici

Primiero (Trento) – “Caro Giacomo, non bastano queste poche parole per descriverti, ma ci provo. Prima di tutto eri un marito, un padre, un nonno, un fratello. Eri poi un Volontario in varie associazioni, da noi – ricorda Salvatore Pischedda (Una Corsa per la vita) – sei arrivato nel lontano 2003, quindi sono più di due decadi durante le quali ti sei dedicato agli altri. Soccorritore e soprattutto autista, l’ambulanza era il tuo mezzo. Non so quantificare quanti chilometri tu abbia fatto in questi anni, ma sono veramente tanti. Una volta mi dicevi che erano circa 7000 l’anno e insieme al tuo compagno di viaggi conoscevi ogni via, ogni strada, ogni scorciatoia, ogni ospedale e casa di cura in Trentino, ma non solo.

Dopo tutti questi anni di onorato servizio, a dicembre volevi andare in pensione e la tua divisa arancione da soccorritore sarebbe diventata gialla. Saresti entrato nel gruppo dei nostri cari “Nonni” che con l’Auto Amica aiutano chi ne ha bisogno. In questi giorni, tante persone che tu hai aiutato, soccorso, accompagnato, ti hanno ricordato con affetto, vicinanza e calore. Sono centinaia le persone che sono venute a darti un ultimo saluto. Volontariato significa dedizione e passione, tu in questi anni hai dimostrato di essere veramente un Volontario con la V maiuscola e di questo te ne siamo riconoscenti. “Una Corsa per la Vita”, i suoi volontari, dipendenti e Nonni si stringono con affetto alla Tua famiglia e stanne certo, non ti dimenticheranno. Una corsa per la vita… una vita di corsa. Ci mancherai Giacomo”,

Salvatore Pischedda, presidente Associazione ‘Una Corsa per la Vita’