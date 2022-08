Arte e cultura a Primiero: martedì 23 agosto dalle 18 in Biblioteca Acquarelli di Oreste Sabadin, a seguire le Opere di Ciano Scalet e Jimi Trotter

Iniziative da non perdere, organizzate dall’associazione locale ‘MerloCoderlo’ e dall’attivissimo Paolo Meneguz

Primiero (Trento) – Martedì 23 agosto all’insegna dell’arte in valle. Si inizia con gli acquarelli di Oreste Sabadin dedicati a: “Le città invisibili” di Italo Calvino, alle ore 18 in biblioteca a Fiera di Primiero, visitabile fino al 10 settembre.

Subito dopo, alle ore 18.30, ci si trasferirà in centro, in via Terrabugio (sala ex Azienda elettrica) per il vernissage della mostra delle opere-sculture di Ciano Scalet e Jimi Trotter, un mondo tutto da scoprire:

Altri totem opere di “Jimi” Trotter

Hanta yo opere di “Ciano” Scalet

Giovedì 25 agosto infine, Sandro Dalla Gasperina dialogherà con Matteo Melchiorre e Mauro Varotto, presentando i loro libri: “Il duca” e “Montagne di mezzo” alle ore 20.30 all’oratorio di Pieve (Primiero).