“Ciak si gira” all’Apsp del Vanoi con Guenda Goria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

“La Val che Urla”, proseguono le riprese

Canal San Bovo (Trento) – Dopo le scene a Caoria e nel Bellunese, lunedì 4 febbraio il set del film “La Val che urla”, si sposta nella sede della Apsp del Vanoi a Canal San Bovo, nei locali della Casa di riposo, dove saranno girate alcune scene del nuovo thriller, di Lucia Zanettin (LiLLa Film).

La giornata di riprese vedrà la partecipazione di Guenda Goria (nella foto dal sito ufficiale ndr), che vestirà i panni di una psicologa.

La giovane attrice, è reduce dalla partecipazione allo sceneggiato televisivo “Il Paradiso delle Signore 2” ed in questi giorni è in tournée teatrale a Treviso con la pièce “Cognate – Cena in Famiglia”.