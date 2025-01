Chiesa locale in lutto, è scomparso don Giulio Trettel, funerali mercoledì 15 gennaio alle 15 nella chiesa Arcipretale di Fiera Pieve

Addio don Giulio Trettel, funerali mercoledì 15 gennaio alle 15 nella chiesa Arcipretale di Fiera Pieve

Primiero (Trento) – Si è spento domenica 12 gennaio all’età di 94 anni don Giulio Trettel, sacerdote salesiano originario del Primiero (Passo Cereda). Fin da ragazzino frequentò i salesiani in Veneto, studiando teologia a Monteortone (Padova). Venne ordinato sacerdote l’8 aprile 1963 (nel 2023 aveva festeggiato i 60 anni di ministero).

Dopo l’ordinazione, don Trettel si laureò in Lettere classiche, andando ad insegnare greco e latino prima ad Este e poi a Verona e Trento. Diresse quindi le comunità salesiane in vari centri del Veneto (Este, Monteortone, Belluno e Monfalcone) prima di fare ritorno nel suo Primiero, all’Istituto salesiano di Mezzano dove sarebbe rimasto fino all’autunno del 2023.

In questi anni si è reso disponibile per il servizio delle sante Messe nelle parrocchie di Soprapieve ed apprezzato confessore in arcipretale a Fiera. “Sempre attento – ricorda il parroco don Giuseppe Da Pra – a tessere relazioni belle e sincere con i fedeli e con i sacerdoti”. Da ultimo, don Trettel era ospite della comunità salesiana di Castel Godego dove è spirato.

I funerali del sacerdote avranno luogo mercoledì 15 gennaio alle 15 nella chiesa arcipretale di Fiera di Primiero. Il sacerdote sarà seppellito nel cimitero di Transacqua. La veglia funebre, invece, è fissata per martedì 14 gennaio dalle 15 alle 18 e mercoledì 15 dalle 9 alle 12. Don Giulio Trettel lascia i fratelli Angela, padre Antonio, Pierina e Giancarlo.

I funerali a Primiero