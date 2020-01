Chiara Lubich: al via domenica 19 gennaio le celebrazioni per il centenario: Messa in diretta su RaiUno

Domenica 19 gennaio, alle 10.50, sarà trasmessa in diretta su Rai 1, durante il programma ‘A Sua Immagine’ la santa messa dal santuario di Maria Theotokos che si trova nel cuore di Loppiano, la cittadella del Movimento dei Focolari

NordEst – La messa darà inizio ad un intenso programma di celebrazioni che sono previste quest’ anno in tutto il mondo per il centenario dalla nascita di Chiara Lubich. ‘Celebrare per incontrare’, è il titolo che si è voluto dare a questo anniversario, ‘un’ occasione – si legge in un comunicato diffuso oggi da Loppiano – per incontrarla anche oggi nelle migliaia di persone che si spendono per un mondo più unito e di pace, nei movimenti economici, politici e culturali nati dalla sua spiritualità, nelle centinaia di progetti sociali, ambientali e umanitari che contribuiscono a costruire un mondo più inclusivo e giusto.

Un’ occasione per incontrarla anche nel quotidiano laboratorio di fraternità che è Loppiano, con una serie di iniziative ed eventi speciali programmati per l’ occasione’. Il vescovo di Fiesole, mons. Mario Meini presiederà la celebrazione dalla Theotokos. Accanto a lui ci saranno mons. Piero Coda, preside dell’ Istituto Universitario Sophia, e don Giampietro Baldo, parroco di San Vito e del Santuario.

Le preghiere dei fedeli saranno espresse in varie lingue, alcune famiglie provenienti da varie parti del mondo, e presenti a Loppiano per frequentare la scuola per famiglie ‘Loreto’, porteranno i doni all’ altare, al momento dell’ offertorio. Tutta la celebrazione sarà animata dalle band internazionali del Gen Rosso e del Gen Verde, che hanno la loro sede nella cittadella. In studio, a Roma, ospiti della trasmissione ‘A Sua Immagine’, ci saranno il giornalista Michele Zanzucchi, l’ economista Luigino Bruni e la focolarina Ana Paula Meyer: ‘Tre persone che hanno avuto l’ opportunità di vivere a stretto contatto con Chiara Lubich‘.

Tv2000, in occasione dell’ anniversario della nascita di Chiara Lubich la fondatrice del Movimento dei Focolari, trasmette il documentario «Essere fuoco» in onda mercoledì 22 gennaio alle 23. Il documentario, il cui titolo richiama il fervore e il calore del Focolare, racconta Chiara Lubich nei suoi tratti più originali e attuali: il dialogo ecumenico e interreligioso, la costruzione di una politica al servizio del bene comune, l’ economia di comunione, basata sulla ripartizione dei beni, non sul profitto. Questi tre volti di un carisma diverso, perché tutto femminile, prendono forma e vigore solo dalla fede.

Il Movimento dei Focolari ha messo a disposizione di Tv2000 il ricchissimo repertorio di immagini che narrano Chiara Lubich nel tempo della giovinezza e della maturità. Molte le testimonianze, tra cui le voci di famiglie, studenti, imprenditori da Loppiano, prima cittadella del Movimento.