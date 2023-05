Che spettacolo Itas Trentino: quinto titolo assoluto per i ‘dolomitici’

La squadra di Lorenzetti si impone 3-0 (25-20; 25-20; 25-19) in Gara 5 della finale e tornano Campioni dopo otto anni. I biancorossi si scuciono il tricolore dalle maglie dopo tre vittorie di seguito

Trento – L’Itas Trentino Volley festeggia lo scudetto dopo 8 anni. E’ la quinta volta per la squadra trentina con una prestazione di alto livello per i giocatori di Lorenzetti che lascia la squadra con il titolo di campione d’Italia conquistato sul campo e interrompendo la serie di Civitanova.

Una gara 5 dominata dall’Itas in tutti i fondamentali con Trento che ha sovrastato Civitanova e ha vinto 3 set a 0. Prestazioni superlative di Michieletto, migliore in campo, di capitan Kaziysky, di Daniele Lavia, di Riccardo Sbertoli di Wout D’Heer, Podrascanin, Laurenzano e quando è stato chiamato in causa anche di Nelli.

Il primo set a Trento 25-20

Parte forte Trento grazie ad un super D’Heer, due muri in avvio e Kaziyski, due slash violenti, per il break iniziale di 4-0. Civitanova che ha sette vite non si scoraggia e rientra a metà set sul 14-13. Prima frazione che prosegue sul filo dell’equilibrio fino al 19-19 che significa riaggancio Lube. Il 20-19 per Trento col mani fuori di Lavia. 21-19, il muro di Michieletto. Un altro muro di Trento con Matei Kaziyski 22-19. Ace di Lavia per il 23-19 per Trento. Un servizio sbagliato per parte e si va sul 24-20 set point Itas. Chiude Nelli con un grande servizio 25-20 per Trento primo set.

Secondo Set ancora Trento 25-20

Secondo set a parti invertite con Civitanova che parte forte e Trento che riesce a tornare in partita nella fase centrale fino al 17-17 dove l’Itas allunga di due grazie a Michieletto e ad un ace di D’Heer per il 19-17. Punto Civitanova 19-18. Attacco vincente di Michieletto 20-18. Ancora Mihcieletto in schiacciata 21-18. Aceeeeeeeeeeeeeee di Kaziyski 22-18. Chinedeze 22-19. Servizio fuori di Chinedeze 23-19 Trento. Michieletto servizio fuori 23-20. Primo tempo di Podrascanin 24-20. Muroooooooo di Sbertoli 25-20.

Terzo set 25-18 e Trento è Campione d’Italia

Trento scappa via in avvio di terzo set issandosi fino al 7-3. Saccagnata di Nikolov per il 7-5, Civitanova si rifà sotto. Punto di Yant 7-6. Primo tempo di Podrascanin 8-6. Aceeeee di Podrascanin 9-6. Attacco fuori di Lavia Trento ancora avanti 9-7. Ancora il capitano di trento a segno 10-7. Errore di Sbertoli al servizio 10-8. Nikolov servizio out di pochissimo 11-8. Errore anche di Lavia in battuta 11-9. Michieletto violentissimo attacco 12-9. Primo tempo di Chinedeze 12-10. Ancora Mihcielettooooooooo 13-10. Che partita per il campione del mondo dell’Itas. Attacco fuori di Nikolov 14-10. Errore di trento al servizio 14-11. Sbaglia ancora la Lube in attacco con Garcia e Trento va 15-11. Lavia schiaccia fuori 15-12. Yant errore al servizio 16-12 Trento. Primo tempo di Anzani 16-13. Attacco fuori di Gottardo 17-13 Trento vola via. Primo tempo di Chenedeze 17-14. Ace di Gabi Garcia 17-15. Errore al servizio della Lube 18-15. Muro di Michieletto su Gottardo 19-15. 20-15 per Trento, break fondamentale per la squadra di casa. Michieletto tira giù tutto 21-16. Blm group arena impazzita. Muro di Podrascanin 22-16. Prestazione monster dell’Itas, Civitanova bloccata. Attacco di Yant fuori Trento a due punti dallo scudetto. Errore di Nelli al servizio 23-16. Lavia per il match point, Trento ne ha sette 24-16. Yant annulla il primo 24-17. Muro di Yant 24-18. Sbertoli ci pensa lui e lo scudetto torna a trento dopo 8 anni. E’ il quinto scudetto per l’Itas.

ALBO D’ORO–

1946 Robur Ravenna

1947 Robur Ravenna

1948 Robur Ravenna

1949 Robur Ravenna

1950 Ferrovieri Parma

1951 Ferrovieri Parma

1952 Robur Ravenna

1953 Minelli Modena

1954 Minelli Modena

1955 Minelli Modena

1956 Crocetta Modena

1957 Avia Pervia Modena

1958 Ciam Villa D’Oro Modena

1959 Avia Pervia Modena

1960 Avia Pervia Modena

1961 Ciam Villa D’Oro Modena

1962 Interauto Avia Pervia Modena

1962/63 Avia Pervia Modena

1963/64 Ruini Firenze

1964/65 Ruini Firenze

1965/66 Virtus Bologna

1966/67 Virtus Bologna

1967/68 Ruini Firenze

1968/69 Pallavolo Parma

1969/70 Panini Modena

1970/71 Ruini Firenze

1971/72 Panini Modena

1972/73 Ruini Firenze

1973/74 Panini Modena

1974/75 Ariccia

1975/76 Panini Modena

1976/77 Federlazio Roma

1977/78 Paoletti Catania

1978/79 Klippan Torino

1979/80 Klippan Torino

1980/81 Robe di Kappa Torino

1981/82 Santal Parma

1982/83 Santal Parma

1983/84 Kappa Torino

1984/85 Mapier Bologna

1985/86 Panini Modena

1986/87 Panini Modena

1987/88 Panini Modena

1988/89 Panini Modena

1989/90 Maxicono Parma

1990/91 Il Messaggero Ravenna

1991/92 Maxicono Parma

1992/93 Maxicono Parma

1993/94 Sisley Treviso

1994/95 Daytona Las Modena

1995/96 Sisley Treviso

1996/97 Las Daytona Modena

1997/98 Sisley Treviso

1998/99 Sisley Treviso

1999/00 Piaggio Roma

2000/01 Sisley Treviso

2001/02 Daytona Modena

2002/03 Sisley Treviso

2003/04 Sisley Treviso

2004/05 Sisley Treviso

2005/06 Lube Banca Marche Macerata

2006/07 Sisley Treviso

2007/08 Itas Diatec Trentino

2008/09 Copra Nordmeccanica Piacenza

2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo

2010/11 Itas Diatec Trentino

2011/12 Lube Banca Marche Macerata

2012/13 Itas Diatec Trentino

2013/14 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2014/15 Energy T.I. Diatec Trentino

2015/16 DHL Modena

2016/17 Cucine Lube Civitanova

2017/18 Sir Safety Conad Perugia

2018/19 Cucine Lube Civitanova

2019/20 NON ASSEGNATO

2020/21 Cucine Lube Civitanova

2021/22 Cucine Lube Civitanova

2022/23 Itas Trentino