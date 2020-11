Posted on

Gli operatori del Servizio strade della Provincia di Trento liberano dall’isolamento una persona con il figlio, chiusa in casa da giorni. Doveva recarsi con urgenza in ospedale per delle cure. L’intervento della ‘fresa’ ha permesso di riaprire la strada che porta all’abitazione, consentendo alla persona isolata da giorni, di sottoporsi alle cure necessarie in ospedale. […]