Cgia, 80% dipendenti con contratto scaduto. A Jesolo arrivano via Svizzera anche turisti austriaci

Entro anno 1 mln di occupati in meno

NordEst – Oltre l’80% dei 12,6 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato in Italia ha il contratto di lavoro scaduto ed entro il 2020 si prevede un milione di occupati in meno. Lo rileva la Cgia la quale, su base Cnel, osserva che i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in Italia erano, a fine 2019, 922.

In breve

E’ già stato soprannominato a Jesolo l’hotel dei tedeschi: si tratta del Cavalieri Palace. A dispetto dell’avvertimento che il governo di Berlino ha indirizzato a chi intende viaggiare in Italia, sulla settantina di clienti conta oggi più di metà ospiti giunti dalla Germania. Come conferma l’esperienza della famiglia Marinoff, prima a presentarsi lunedì scorso al termine del lockdown con apertura delle frontiere. C’è anche qualcuno che arriva dall’Austria. Seppure in incognito perché Vienna le frontiere non le ha riaperte per turismo. “Uno storico cliente è transitato per la Svizzera, verso la quale non ha limiti, per poi scendere fino a Jesolo. Percorso inverso per tornare a casa: in questo modo, al rientro si è evitato la quarantena obbligatoria di 14 giorni.

Continua in Veneto il freno sul numero di contagi e sui decessi. Se venerdì sera la Regione segnalava 0 positivi e 9 decessi, sabato si registrano 0 decessi e 8 positivi. Il totale dei positivi ha raggiunto quota 19.174, i decessi complessivi sono 1.

Un ragazzino di 13 anni è morto a Cereda di Cornedo Vicentino (Vicenza), dopo essere stato trascinato via dalla corrente del fiume Agno, ingrossato dalle piogge degli ultimi giorni. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava giocando assieme ad un gruppo di compagni di scuola quando sarebbe caduto in acqua, forse a causa di una scivolata, scomparendo subito dopo. Immediato l’allarme lanciato dagli amici, che hanno fatto convergere sul posto carabinieri, un’ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco. Il 13enne, residente in zona, è stato poi soccorso e trascinato fuori dal fiume, ma ogni tentativo di rianimazione sul posto da parte dei sanitari, durato oltre un’ora, è stata vano.