CFP Enaip Primiero, ecco i giovani che hanno conseguito la qualifica

Nei giorni scorsi, gli allievi delle classi terze del Centro di Formazione Professionale ENAIP di Primiero hanno affrontato gli esami per il conseguimento dell’attestato di Qualifica professionale di Operatore Meccanico per il settore Industria e Artigianato, Operatore di Gastronomia e Arte Bianca e Operatore Accoglienza e Ospitalità per il settore Servizi (Alberghiero e Ristorazione)