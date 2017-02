Cervo contro corriera, autista ferito: si riapre il dibattito sul risarcimento danni

Singolare incidente nel comune di Pejo in Trentino. Nesun rimborso dopo la cancellazione dei risarcimenti da parte della Provincia

Trento – L’autista di una corriera ferito ed un cervo morto. È questo il bilancio di un singolare incidente stradale avvenuto nel comune di Pejo in Trentino. Un cervo vagante lungo la carreggiata, infatti, è finito addosso ad un’automobile ed è stato sbalzato contro il parabrezza di una corriera di Trentino trasporti che stava sopraggiungendo sulla strada.

L’animale ha infranto il parabrezza ed il guidatore del mezzo è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave. Sono rilevanti i danni provocati dall’impatto dell’animale contro la corriera. A 24 ore di distanza la racconta con un sospiro di sollievo Stefano Penasa l’autista di Trentino trasporti che in Alta Val di Sole a Celledizzo un autobus extraurbano, fortunatamente senza passeggeri si è visto piombare contro un cervo.

La povera bestia prima sarebbe stata urtata da un’auto e poi sbalzata contro il parabrezza della corriera.