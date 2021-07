Spettacolare salvataggio di una madre e di un cucciolo di cervo a Primiero (VIDEO)

Posted on

E' in lutto il Treviso calcio per la tragica notizia che ha colto all'improvviso la formazione veneta. Il centrocampista Gionata Mingozzi, 23 anni, e' morto martedì mattina in un incidente stradale a Lova di Campagna Lupia (Venezia). L'atleta ravennate, che viaggiava da solo sulla Statale Romea in direzione di Mestre a bordo di una Porsche, […]