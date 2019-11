Cerimonie 150° Suez, il vice Ambasciatore egiziano: “Canale opera importante per tutto il mondo, grazie all’idea di Negrelli”

Weekend di eventi ed iniziative a Primero per celebrare, dopo troppi anni di silenzio, la figura dell’ingegnere Luigi Negrelli. Spicca su tutti i progetti, il nuovo giardino ai piedi della storica Rivetta, che ricorderà questo straordinario personaggio europeo. Ecco l’intervista al vice Ambasciatore egiziano e la cronaca della giornata nel servizio tv

Primiero (Trento) – Primiero ha ricordato in questi giorni il genio di Luigi Negrelli. Pioniere della ferrovia e ingegnere civile di levatura mondiale, è noto soprattutto per aver steso il primo progetto per la realizzazione del Canale di Suez, aperto ufficialmente il 17 novembre del 1869.

Per gli eventi, è arrivato in valle anche il vice Ambasciatore della Repubblica Araba di Egitto, dottor Nagui Ghaba che ha sottolineato in più occasioni l’importanza della figura di Negrelli, nel 150° anniversario del Canale.

Guarda l’intervista al vice Ambasciatore

In mattinata al Palazzo delle Miniere di Fiera di Primiero, si è tenuto il convegno “Il Sogno di Negrelli” con lo sguardo rivolto all’innovazione e alla mobilità sostenibile.

Nel pomeriggio, all’Auditorium intercomunale si è tenuta invece la cerimonia con il Corpo musicale folcloristico di Primiero, i cori locali Sass Maor, Vanoi e la Schützenkompanie – Giuseppina Negrelli Primör.

Oltre agli amministratori locali, erano presenti tra gli altri, l’assessore provinciale Mirko Bisesti, il vice presidente del Consiglio Regionale, Luca Guglielmi e la senatrice fassana Elena Testor.

In serata, presso la Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta, si è tenuta infine la santa messa solenne di riconoscenza per la Famiglia Negrelli, presieduta dall’Arcivescovo emerito Luigi Bressan.

Guarda il servizio su Trentino tv