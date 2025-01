Auschwitz, cerimonia di commemorazione 80esimo anniversario della liberazione (VIDEO)

NordEst (Adnkronos) – Nell’80° anniversario della liberazione di Auschwitz, l’Europa affronta nuove sfide contro l’antisemitismo e la distorsione storica. L’Europa e il mondo intero si fermano oggi per rendere omaggio a una tragedia che ha segnato per sempre l’umanità: l’Olocausto. Quest’anno, mentre celebriamo l’80° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, il più famigerato della storia, il 27 gennaio (dichiarato Giornata internazionale della Memoria dell’Olocausto dalle Nazioni Unite nel 2005) assume un significato ancora più profondo.

L’Europa si ferma per riflettere, ricordare e rinnovare l’impegno contro l’odio, ma anche per fare i conti con il crescente antisemitismo e la distorsione della memoria storica. Oltre alle celebrazioni ufficiali – dalle dichiarazioni dei leader europei alla solenne cerimonia ad Auschwitz – questa giornata ci interroga su una domanda cruciale: che cosa stiamo facendo per onorare davvero il “Mai più”?

Auschwitz, il cuore dell’orrore

Eretto nel 1940, Auschwitz-Birkenau rappresenta il culmine della crudeltà umana organizzata. In soli cinque anni, più di 1,1 milioni di persone – perlopiù ebrei, ma anche polacchi, rom, prigionieri di guerra sovietici e oppositori politici – furono brutalmente assassinate. Eppure, oggi questo luogo è anche teatro di memoria e riflessione. Alla commemorazione di quest’anno, ospitata sotto un tendone accanto al famigerato cancello con la scritta “Arbeit macht frei”, partecipano leader di spicco come il re Carlo d’Inghilterra (è la prima volta ad Auschwitz per un monarca britannico), il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, insieme a sopravvissuti che hanno trovato la forza di tornare nel luogo che ha segnato indelebilmente le loro vite.

La Presidente dell’Europarlamento ha definito Auschwitz “un capitolo tra i più oscuri della storia umana”, ribadendo l’impegno delle istituzioni europee nella lotta contro ogni forma di odio: “A 80 anni dalla sua liberazione, mentre ci riuniamo nel luogo dell’orrore per onorare coloro che sono morti e coloro che sono sopravvissuti, rinnoviamo il nostro impegno nella lotta contro l’odio”.

In breve

Giorno della Memoria in Trentino, Fugatti: “Memoria non sia semplice ricorrenza. Mai più spettatori davanti all’odio”