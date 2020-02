Cerchi lavoro in Trentino? Ecco i “Career day” del turismo: dopo Riva, appuntamenti a Levico, Tesero, Primiero, Ossana e Tione

Agenzia del lavoro in collaborazione con le Associazioni di Categoria, gli Enti Bilaterali del Turismo e i C.F.P. organizza tra febbraio, marzo e aprile, una serie di Career Day nelle principali zone turistiche del Trentino

Trento – L’obiettivo del’iniziativa è quello di permettere agli operatori turistici in cerca di personale di incontrare lavoratori disponibili a lavorare in questo ambito.

Ogni azienda avrà a disposizione uno spazio riservato all’ interno della scuola professionale che ospiterà l’evento, dove potrà incontrare, attraverso colloqui individuali, persone in cerca di lavoro nel settore turistico precedentemente preselezionate da Agenzia del Lavoro.

Dai camerieri/e di sala e ai piani, aiuto cucina, cuochi/e, receptionist, lavapiatti. Le imprese potranno conoscere anche gli studenti della scuola iscritti al terzo anno.

I prossimi appuntamenti

Levico Terme – 13 marzo 2020

Tesero – 20 marzo 2020

Fiera di Primiero – 27 marzo 2020

Ossana – 27 marzo 2020

Tione – 3 aprile 2020

È necessario compilare i form di candidatura seguendo le indicazioni fornite sul sito di Agenzia del Lavoro:

www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-SETTORE-TURISTICO-ASSUME

L’evento a Primiero

Per quanto riguarda il Primiero il Career Day è previsto per il giorno 27 marzo dalle 14.00 alle 18.00 presso il C.F.P. di Transacqua. Le aziende che desiderano partecipare devono compilare il form al seguente link entro il 20 marzo: https://forms.gle/AXTFpqZTXuv3osZw8 oppure possono darne comunicazione al Centro per l’Impiego di Primiero recandosi di persona o tramite mail a: daniela.brognara@provincia.tn.it

I lavoratori per candidarsi devono compilare il form corrispondente all’area di lavoro di interesse, accessibile ai sottostanti link:

Cucina: https://forms.gle/3uANoNxTFo5EvskG6

Ricevimento: https://forms.gle/akyKAstwSkrch2ud9

Sala, bar e piani: https://forms.gle/xvZAJFTp1fi6Pom3A

Varie: https://forms.gle/TivSsUf2dSET9B9r9

Wellness: https://forms.gle/jeMA2iAvaBLAadTm7

oppure recarsi presso il Centro per l’impiego di Primiero.

Per ogni altra informazione

marialuisa.sartori@provincia.tn.it – david.leonardi@provincia.tn.it

tel. 0461/494577/82).- Sito di Agenzia del Lavoro: www.agenzialavoro.tn.it