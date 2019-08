Cerca funghi ma scivola nel bosco: milanese soccorsa in Val di Sole, interventi anche sul Campanil Basso e in Val di Fumo, molti anche nel Bellunese

Connect on Linked in

Cercava funghi ma è caduta, soccorsa nei boschi della Val di Sole

Trento – Nel primo pomeriggio di lunedì l’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino è intervenuta per soccorrere una donna scivolata nel bosco mentre era alla ricerca di funghi con il marito.

La fungaiola, una signora milanese di 77 anni, si trovava in una zona particolarmente erta e impervia nei boschi tra l’abitato di Mezzana e Pellizzano (Val di Sole) sotto il lago dei Caprioli, quando ha perso l’equilibrio ed è scivolata per qualche metro sbattendo sul terreno roccioso. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 14.45 dal rifugista del Rifugio Alpino, allertato dell’accaduto da un gruppo di amici della donna.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto una squadra di operatori della Stazione Val di Sole. La signora è stata localizzata e raggiunta grazie alle coordinate gps.

Vista la dinamica dell’incidente si è preferito far intervenire anche l’elicottero. Il medico e il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino si sono calati sulla donna tramite il verricello e dopo averla stabilizzata la hanno imbarcata a bordo per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Brenta, Soccorsi al Campanil Basso

È terminato poco dopo le 19 di lunedì l’intervento per il recupero di un alpinista feritosi a un arto inferiore mentre stava scalando la via Fehrmann sul Campanil Basso (Dolomiti di Brenta). All’ultimo tiro della via, il secondo di cordata ha sbattuto violentemente un piede, dovendo allertare il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 16.

I due alpinisti sono riusciti a scendere autonomamente in corda doppia fino alla base della parete. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero il quale, approfittando di una finestra di bel tempo vista la presenza di nebbia in quota, è riuscito a recuperare con il verricello l’alpinista e a trasportarlo all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento degli operatori delle Stazioni di Madonna di Campiglio e di Molveno pronti in piazzola.

Intervento notturno in Val di Fumo

Nella notte tra domenica e lunedì, la Stazione Valle del Chiese dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino è intervenuta per il recupero di tre persone, due uomini e una donna di origine sarda.

I tre escursionisti facevano parte di un gruppo più ampio partito dal rifugio Trivena in Val di Breguzzo con destinazione rifugio Val di Fumo dove avrebbero trascorso la notte. Nel corso dell’escursione il gruppo si è frammentato e i tre sono rimasti indietro, in una zona dove è difficile trovare campo. Alle 22 il rifugista ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 non vedendoli ancora arrivare.

Sei operatori della Stazione Valle del Chiese del Soccorso Alpino sono partiti alla ricerca dei tre escursionisti: una squadra partendo dalla Val Breguzzo e l’altra dalla Val di Fumo. Le tre persone sono state ritrovate incolumi sul sentiero 248 verso le 2 di notte e sono state accompagnate fino al rifugio Val di Fumo.

Il ricordo di Falco. In occasione del decimo anniversario dalla tragedia di #Falco, giovedì 22 agosto si terrà la cerimonia di commemorazione a Rio Gere. La Santa Messa in memoria di Dario, Fabrizio, Marco e Stefano sarà celebrata alle 15, nei pressi della cripta di Ru de ra Gieres.

In breve dal Bellunese

19AGO #suemBL Tre interventi per le squadre @cnsas_official

13:00 Rif. Città di Carpi bambino 5aa con febbre alta

13:00 Lagazuoi 66enne impossibilitato a proseguire per affaticamento

16:00 #Selva Cadore coppia bloccata dalla nebbia pic.twitter.com/L7gq1mHulc — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) August 19, 2019

19AGO #suemBL Tre interventi per #Falco:

13:00 #Cortina Rif. Vandelli 54enne con trauma al volto

16:00 #Auronzo Pian di Cengia 44enne con trauma alla gamba

16:30 #Cortina Piccolo Lagazuoi coppia di alpinisti bloccata su una cengia, recuperati con verricello pic.twitter.com/TVBE5gS1Zi — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) August 19, 2019

19AGO Squadre @cnsasofficial impegnate fino alle 3:00 in interventi per persone bloccate su salti di roccia dopo essere uscite dal sentiero: a #Sopirolo Val Falcina, una 20enne ed a #Solagna un 57enne pic.twitter.com/NaIs8Qu2P7 — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) August 19, 2019

18AGO #suemBL #Cortina @cnsasveneto e @_Carabinieri_ impegnati nella notte per soccorrere 2 escursionisti francesi bloccati sopra un salto di roccia in valle Padeon, lungo itinerario chiuso da tempo perché non percorribile. pic.twitter.com/nhiGwq21mn — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) August 18, 2019

18AGO #suemBL 3 interventi per #Falco:

Rifugio #Giussani escursionista 44enne con trauma al ginocchio#Badia (BZ) Forcella del Lago – #Lagazuoi 60enne con grave trauma da caduta#Moiazza 33enne scivolato nella discesa dopo la ferrata Costantini, non è grave pic.twitter.com/c3nUvDnIKL — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) August 18, 2019