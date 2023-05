Centro riabilitazione Lamon, sopralluogo del commissario Dal Ben: “Cantiere nei tempi, inaugurazione in autunno” (AUDIO)

Fine lavori prevista per agosto 2023. Si placano così le preoccupazioni dei residenti di Lamon, che temevano ritardi nel cantiere. Presenti anche sindaco e vice del Comune di Lamon. Una struttura sanitaria di grande importanza anche per la vicina Comunità di Primiero

NordEst – Martedì mattina il Commissario Giuseppe Dal Ben ha effettuato un sopralluogo al cantiere dell’Ospedale di Lamon, dove sono in corso importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento del Centro di riabilitazione per un importo complessivo di 5 milioni di euro. A questo intervento, si aggiunge un altro finanziamento del valore di 1,9 milioni di euro per la valorizzazione del Colle San Pietro e la realizzazione dei parcheggi e il miglioramento della viabilità.

Dopo l’incontro con la Direzione Lavori, il Commissario ha incontrato il Sindaco Loris Maccagnan accompagnato dal vicesindaco Darugna per fare il punto sui lavori e valutare i prossimi sviluppi. “Ho voluto rendermi conto di persona di come stanno procedendo i lavori e direi bene: la fine lavori è prevista per agosto 2023 e quindi spero per fine settembre-ottobre di poter fare un’inaugurazione e tornare a rendere operativo il Centro di Riabilitazione come effettivamente serve alla comunità e a tutta l’ulss Dolomiti”, commenta il commissario Dal Ben.

Ascolta il commento dopo la visita del commissario