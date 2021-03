Trento, le minoranze chiedono comunicazione in aula su piano energetico e conferenza sulle centrali

Il tema delle centrali idroelettriche in Trentino si preannuncia particolarmente dibattuto in Consiglio provinciale

Trento – Con 11 firme di esponenti della minoranza (eccetto quella di Ossanna del Patt), la prima delle quali di Alex Marini del Misto, è stata depositata a palazzo Trentini la richiesta di una comunicazione “tempestiva ed esaustiva” della Giunta al Consiglio provinciale sull’adozione del documento preliminare del Piano energetico-ambientale della Pat 2021-2030 e per illustrare le osservazioni raccolte sul testo entro l’11 aprile prossimo dall’Agenzia per le risorse idriche e l’energia

Saranno i capigruppo a decidere l’eventuale inserimento della comunicazione nella prossima sessione consiliare in aula del 13. 14 e 15 aprile. Sempre le minoranze hanno chiesto al presidente del Consiglio provinciale una conferenza di informazione sul rilascio delle concessioni e sul controllo della gestione delle piccole e medie derivazioni idroelettriche. A tema, in particolare, dovrà esserci l’applicazione delle norme nazionali ed europee in materia.

La richiesta delle minoranze

In breve

Sì unanime alla mozione di Olivi a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore turistico

Autorità minoranze linguistiche, il presidente Pallaoro passa il testimone

Si trasversale per il ddl Tonina che apre la strada agli ecobonus

Accolte tutte le risoluzioni presentate contro il linguaggio violento e d’odio

Approvate in Aula tre delle ultime cinque risoluzioni sulla gestione dell’ondata di contagi