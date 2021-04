Centrali idroelettriche in Trentino, iniziato in Consiglio provinciale l’atteso confronto in aula (VIDEO)

I l Consiglio provinciale ha iniziato in queste ore l’esame del disegno di legge 81 proposto dalla Giunta con l’assessore Mario Tonina, che detta nuove norme di semplificazione in materia di derivazioni idroelettriche e in particolare per il rinnovo delle concessioni per le centraline di medie dimensioni. Un disegno di legge che nelle scorse settimane ha creato polemiche anche a Primiero e in altre valli del Trentino

Trento – Si tratta di un provvedimento gravato da un centinaio di ordini del giorno collegati e da alcune decine di emendamenti proposti dalle minoranze. Al testo è collegato anche il ddl 8 di Manica e Ferrari del Pd, sempre in materia di distribuzione di energia idroelettrica.

Durante la mattina è intervenuto l’assessore provinciale Mario Tonina per presentare la proposta di legge. Successivamente hanno preso la parola i consiglieri Alessio Manica (Pd) e Alex Marini (M5s) riepilogando il percorso che ha portato alla presa di posizione delle minoranze sul delicato tema. Continuano intanto le trattative tra maggioranza e minoranze per arrivare ad un testo condiviso in aula.

Altre notizie in breve dal Consiglio

I capigruppo hanno deciso inoltre di dedicare l’intera giornata di martedì prossimo, 20 aprile, alla trattazione delle tre comunicazioni chieste alla Giunta dalle minoranze (in merito alla gestione dell’emergenza Covid e alle vaccinazioni, al Piano nazionale di resistenza e resilienza e al documento preliminare al Piano energetico-ambientale della Provincia 2021-2030. Il presidente del Consiglio, Kaswalder ha preannunciato che per discutere le tre informative e le relative Risoluzioni proposte i capigruppo hanno leggermente allungato i tempi in Aula (mattino 9.30-13, pomeriggio 14.30-18.30).

L’assessore Tonina ai capigruppo: mi sto confrontando con le minoranze per trovare un accordo sul ddl 81 Il provvedimento è gravato da 214 proposte di ordini del giorno collegate e da 40 emendamenti LEGGI

Le interrogazioni a risposta immediata discusse in Aula Iniziata stamane la prima sessione di aprile del Consiglio provinciale LEGGI

Le tre comunicazioni chieste alla Giunta su vaccinazioni, PNRR e Piano energetico-ambientale 2021-2030 Saranno discusse martedì prossimo in aula. Già depositate 3 proposte di risoluzione collegate LEGGI

Terza commissione, presentato il Piano energetico ambientale Via all’iter del ddl Cia per vietare il lancio di palloncini di plastica LEGGI

Primo sì al ddl Failoni sui Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026. Votato dalla Quarta Commissione dopo le audizioni LEGGI

“Troppo restrittive” le Linee guida nazionali per riaprire attività turistiche ed economiche nell’estate 2021 A giudizio della II Commissione che invierà una lettera con osservazioni e proposte LEGGI

In 4 minuti il film della conferenza di informazione sull’uso sostenibile dei fitofarmaci in agricoltura Curato dall’ufficio stampa del Consiglio provinciale LEGGI